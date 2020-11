Un spécialiste du nucléaire iranien assassiné, Israël pointé du doigt par Téhéran

L'attaque a eu lieu ce vendredi 27 novembre dans les faubourgs de Téhéran. Un scientifique iranien de haut rang, Mohsen Fakhrizadeh, est décédé après avoir été blessé par balle au volant de sa voiture. Précisément, il circulait dans la région d'Absard, à l'est de la capitale iranienne, lorsque son véhicule a été pris dans une embuscade. "Lors de l’affrontement entre son équipe de sécurité et les terroristes, Mohsen Fakhrizadeh a été grièvement blessé et conduit à l’hôpital. Malheureusement, l’équipe médicale n’a pas réussi à le ranimer", assure un communiqué officiel de Téhéran.

Selon l’agence de presse Tasnim, "les terroristes ont fait exploser une autre voiture" avant de tirer sur le véhicule transportant le scientifique et ses gardes du corps. Sur les réseaux sociaux, il est possible d'observer des photos du site présumé de l’embuscade, montrant une grosse voiture noire et un pare-brise criblé de balles. À côté, se trouve la carcasse calcinée d’un autre véhicule d'où l'on peut voir des traces de sang.