Le street-artiste Banksy frappe de nouveau avec une œuvre satirique à Venise

Le street-artiste Banksy restera le roi de la mise en scène. Cette fois, c'est à Venise que cela se passe durant la Biennale d'art contemporain qui s'est ouverte le 11 mai. Sur la très célèbre place Saint-Marc, l'artiste a déplié, au milieu d'autres peintres de rue et des touristes, son propre stand de peintures à l'huile. Neufs tableaux de tailles différentes, qui assemblés forment une fresque satirique montrant un immense paquebot occultant le panorama bien connu de Venise et de ses monuments.





Dans une vidéo postée sur Instagram le jeudi 23 mai l'artiste a écrit, moqueur, "j'installe mon stand à la Biennale de Venise", ajoutant "Malgré le fait que cela soit le plus grand et le plus prestigieux événement du monde de l'art, je n'ai jamais été invité pour une raison quelconque". Dissimulée derrière un chapeau, et une longue écharpe cachant son visage, la vidéo le montre installant ses œuvres sous le regard interrogateur des passants.