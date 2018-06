Le suspect de la fusillade du Capital Gazette avait harcelé des journalistes pendant des années

Il a été inculpé jeudi de cinq chefs d'inculpation de meurtre avec préméditation. Jarrod Warren Ramos, âgé de 38 ans, est le principal suspect de la tuerie qui a eu lieu le 28 juin dans la rédaction du Capital Gazette, à Annapolis, dans le Maryland. Armé d'un fusil, il a fait irruption dans les locaux du journal, avant d'ouvrir le feu. Quatre victimes meurent sur le coup, une autre décédera plus tard à l'hôpital. En tout, quatre journalistes et une employé du marketing ont perdu la vie.





Au lendemain de la fusillade, on en sait davantage sur le profil du tireur. Il apparaît, d'après les premiers éléments de l'enquête, que le suspect n'était pas un inconnu de la rédaction. Et pour cause, le journal connaissait un contentieux sérieux avec Jarrod Ramos depuis 2012. Ce dernier a en effet porté plainte contre le Capital Gazette et l'un de ses journalistes suite à un article publié à son sujet : l'histoire d'une jeune femme cyberharcelée par Jarrod Ramos y était alors relatée. Le plaignant perd son procès en diffamation, mais hélas, l'histoire ne s'arrête pas là.