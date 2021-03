Le taux de naissances de jumeaux au plus haut dans le monde

Le nombre de jumeaux dans le monde ne cesse d'augmenter. À tel point qu'il a atteint des niveaux jamais égalés, selon une étude démographique parue vendredi. "Le taux de naissances gémellaires n'a jamais été aussi élevé dans le monde", concluent les auteurs de l'étude, publiée dans la revue scientifique "Human reproduction". Les chiffres en témoignent : en trente ans, ce taux est passé de 9,1 accouchements gémellaires pour 1000 accouchements au total dans les années 1980 à 12 pour 1000 dans les années 2010, si bien qu'aujourd'hui "près d'un bébé sur 40 est un jumeau".

"Ce 'jumeau boom' pose un problème de santé publique car il s'agit d'enfants fragiles qui demandent plus de soins et ont une mortalité plus élevée que les autres, sans compter les difficultés pour les parents de s'occuper de deux bébés en même temps", observent les auteurs, Gilles Pison (Muséum national d'Histoire naturelle et Institut national d'études démographiques, Paris, France), Christiaan Monden (Université d'Oxford, Royaume-Uni), et Jeroen Smits (Université Radboud, Nimègue, Pays-Bas).