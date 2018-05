Le terrorisme islamiste en Belgique

L'attaque terroriste de ce mardi 29 mai 2018 à Liège montre que la Belgique est en première ligne face au risque terroriste. En effet, c'est l'un des pays européens le plus souvent visé par des attentats. Depuis cinq ans, le pays a été la cible d'une dizaine d'attaques terroristes, dont celle du 24 mai 2014 au musée juif de Bruxelles ou encore le double attentat du 22 mars 2016. Désormais, la Belgique compte plus de 450 prisonniers belges, considérés comme islamistes.



