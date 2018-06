Le ton est monté au sommet du G7

Tous ont affiché un sourire de circonstance à l'occasion de la pose photo de famille du G7. En effet, lors de la fameuse réunion de travail, le ton avait monté. Donald Trump est resté sur sa position et en est même venu à critiquer la politique commerciale de ses collègues. Ces derniers sont peu confiants sur la possibilité d'un communiqué commun puisque le dirigeant américain a clairement montré son désintéressement.



