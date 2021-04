Variants : le "double mutant" indien est-il déjà présent en Europe ?

Après celui apparu en Afrique du Sud et la souche qui a émergé en Afrique du Sud, c’est un "variant indien" qui suscite aujourd'hui l'inquiétude des scientifiques. Si les autorités locales démentent tout lien entre son apparition et la flambée de l'épidémie ayant notamment conduit à reconfiner les 20 millions d'habitants de New Delhi pour une semaine, certains pays ont d'ores et déjà interdit l'accès aux voyageurs en provenance d'Inde.