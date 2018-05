Le visage de Donald Trump taillé dans un iceberg pour alerter sur le réchauffement climatique

"Fondra-t-elle ou résistera-t-elle des milliers d'années ?" : la question de cette ONG finlandaise est volontairement provocante car elle espère démontrer à Donald Trump que le réchauffement climatique n'est pas une invention des "libéraux" américains.





Pour le moment, le projet "Trump More" n'est rien de plus qu'un photo-montage plutôt drôle, mais il pourrait se concrétiser. Inspiré des sculptures dans la roche du mont Rushmore, où plusieurs présidents américains ont été creusés, Melting Ice est met en place une plate-forme de financement participatif et lance des études de faisabilité. Si suffisamment d'argent est récolté, il faudra ensuite choisir un site précis dans l'Arctique pour réaliser l'œuvre. La plate-forme de crowdfunding devrait ouvrir d'ici quelques jours.