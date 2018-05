"Le Weinstein de Suède" : Jean-Claude Arnault, ce Français qui pourrait faire couler le Nobel de littérature

Si l’Académie a finalement coupé les ponts avec Jean-Claude Arnault – supprimant notamment ses subventions -, elle est farouchement critiquée pour avoir sciemment fermé les yeux sur ses agissements. Une omerta illustrée par le témoignage d’une académicienne recueilli par Sept à Huit : "Tout le monde le sait. Mais si je commence à parler, je peux tout détruire". Dans un rapport d’investigations internes consulté par l’AFP, on apprend ainsi qu'"aucune mesure n'a été prise" en 1997, quand une lettre mettait pourtant déjà en cause le Français. Il a donc fallu attendre novembre dernier et la parution de 18 témoignages à charge par le quotidien Dagens Nyheter pour voir l’Académie réagir.





Et d’en rajouter une couche : "Des membres de l'académie, des filles d'académiciens, des épouses d'académiciens et des membres du personnel de la chancellerie de l'académie ont subi une intimité non désirée ou des comportements inappropriés" de Jean-Claude Arnault, avait déclaré à l’époque la secrétaire perpétuelle de l'académie Sara Danius. Laquelle a d’ailleurs été poussée à présenter sa démission la semaine dernière. D’autres académiciens – dont Katarina Frostenson - ont également plié bagage à la suite de la polémique. L’institution devrait communiquer cette semaine pour annoncer le report ou non de l’attribution du prix, rapporte The Guardian.