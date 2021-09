Législatives en Allemagne : premières estimations serrées, le SPD et Olaf Scholz revendiquent la victoire

Les Allemands étaient appelés à voter ce dimanche 26 septembre pour élire les députés qui formeront le Bundestag, qui eux-mêmes seront amenés à former un nouveau gouvernement. Et les résultats de ces élections se révèlent serrés. Les sociaux-démocrates (SPD), menés par Olaf Scholz, pourraient récolter entre 24,9 et 25,8% des suffrages, suivis de près par les chrétiens démocrates (CDU-CSU) de la chancelière sortante Angela Merkel et menés par Armin Laschet qui pourraient obtenir entre 24,2 et 24,7% des votes, selon les premiers résultats d'un sondage établi à la sortie des urnes diffusé par la chaîne de télévision ZDF.

Ces chiffres ne prennent pas en compte les votants par correspondance, ils sont donc à prendre avec prudence. Mais le SPD se voit déjà gagnant. "Il est clair que le SPD l'a emporté", s'est félicité le secrétaire général du parti, Lars Klingbeil, en revendiquant la formation du futur gouvernement. "Nous avons le mandat pour former un gouvernement. Olaf Scholz va devenir chancelier". Olaf Scholz a lui-même parlé d'un "grand succès" et s'est présenté comme le "prochain chancelier".

Mais Armin Laschet, candidat du parti conservateur a, lui aussi, affirmé vouloir former un gouvernement malgré le recul du parti. "Nous ferons tout notre possible pour former un gouvernement sous la direction de l'Union (CDU-CSU)" a-t-il déclaré. Un peu plus tôt le secrétaire général de la CDU Paul Ziemak a évoqué des "pertes amères" face aux premières estimations. Et pour cause, le parti n'avait encore jamais recueilli moins de 30% des votes, en 2017 il avait obtenu 32,8% des suffrages.

Les Verts pourraient quant à eux remporter entre 14 et 15% des votes, les libéraux du FPD 12% et l'extrême droite de l'AfD entre 10 et 11%, selon les sondages.