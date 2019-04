Législatives en Espagne : après sa victoire, comment Pedro Sanchez va-t-il gouverner ?

Première option : poursuivre sa ligne de gouvernance avec une minorité à la chambre. Jusqu'à maintenant, il gouvernait avec 85 députés en négociant au cas par cas. Avec 38 voix de plus, il peut continuer sur sa lancée. C'est d'ailleurs l'option qui semble retenir ses faveurs, à en croire la numéro 2 du gouvernement, Carmen Calvo. "Nous allons l'essayer", a-t-elle dit. Sans pour autant fermer la porte à une éventuelle coalition.





Reste que les élections futures incitent Pedro Sanchez à la prudence. Les européennes et les municipales arrivant, il semble avoir fait le choix de voir la tendance de ces élections et choisir de la suite à donner un peu plus tard. "Nous devons attendre et voir ce qui arrivera dans les municipalités (...), dans beaucoup de régions autonomes et bien sûr au Parlement européen", a déclaré lundi la présidente du Parti socialiste Cristina Narbona dans une interview à la radio nationale. "Rien ne presse... Nous sommes toujours en campagne", a-t-elle ajouté.