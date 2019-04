Législatives en Espagne : le PSOE de Pedro Sanchez vainqueur, l'extrême droite entre en force au Parlement

Après le dépouillement de plus de 90% des bulletins de vote, le Parti socialiste de Pedro Sanchez recueillait autour de 29% des voix et 122 députés, nettement plus que les 85 remportés aux législatives de 2016, mais loin de la majorité absolue de 176 sur 350 à la chambre. Il sera donc obligé de bâtir une coalition hétérogène pour continuer à gouverner.





En face, les conservateurs du Parti populaire (PP) en pleine dégringolade et les libéraux de Ciudadanos n'étaient pas en mesure de réunir les voix pour l'en empêcher, même en s'alliant avec le parti d'extrême droite Vox, qui s'approche des 10% des suffrages et 24 sièges, selon ces résultats partiels. Le PP aurait 65 sièges, son plus bas historique, contre 137 en 2016, et Ciudadanos 57, contre 32 en 2016.