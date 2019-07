Législatives en Grèce : la droite de Mitsotakis largement en tête devant le parti du Premier ministre sortant, Alexis Tsipras

Les Grecs se sont rendus aux urnes ce dimanche 7 juillet, afin de décider qui prendra la tête de leur gouvernement. Selon les premiers sondages sortis des urnes, c'est le parti conservateur Nouvelle Démocratie de Kyriakos Mitsotakis qui arriverait en tête, avec entre 38 et 42 % des votes. Le parti Syriza d'Alexis Tsipras, actuel premier ministre, obtiendrait entre 26,5 et 30,5% et perdrait environ 6 et 8 points, par rapport aux élections législatives de 2015.