Législatives en Russie : Telegram, Google et Apple suppriment une application de Navalny visant à contrer Poutine

L'opposition crie désormais à la "censure" et accuse les géants d'Internet de "céder au chantage du Kremlin". "Le blocage d'applications par Apple et Google crée un précédent dangereux qui affectera la liberté d'expression en Russie et dans le monde entier", a notamment déclaré Pavel Dourov, fondateur de Telegram. "L'État russe tout entier et même les grandes entreprises de la tech sont contre nous, mais cela ne signifie pas que nous pouvons baisser les bras", a affirmé sur Telegram la chaîne de l'équipe de Navalny.

Après la disparition de ce "bot", les partisans de l'opposant russe se sont rabattus sur Twitter. Sur le réseau social, ils publient des liens renvoyant vers des documents sur Google Docs, qui contiennent les consignes de vote. Les élections législatives, qui permettront de renouveler la chambre basse du Parlement, la Douma, se sont ouvertes vendredi 17 septembre et dureront jusqu’à dimanche. Vladimir Poutine, isolé à cause de cas de Covid-19 dans son entourage, a voté électroniquement.