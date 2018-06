Les 233 réfugiés du Lifeline attendent toujours de pouvoir accoster à Malte

Après un premier refus, le gouvernement maltais a finalement accepté d’accueillir les 233 migrants du bateau Lifeline. Ils devront tous être pris en charge avant d'être répartis entre six pays européens. Sur place, l'arrivée du navire humanitaire est très débattu et commenté, notamment parmi les Maltais.



