Les Américains ont définitivement quitté l'Afghanistan après 20 ans de guerre

Le Pentagone a reconnu lundi n'avoir pas pu faire sortir d'Afghanistan autant de personnes que voulu, s'attirant de vives critiques de l'opposition républicaine. "Nous n'avons pas pu évacuer tous ceux que nous voulions évacuer", a admis le général McKenzie, précisant que les évacuations s'étaient terminées "environ 12 heures" avant le retrait final. Les autorités américaines chiffrent à 80 000 le nombre d'Afghans restés sur place à évacuer. "Si les évacuations militaires sont terminées, la mission diplomatique pour s'assurer que davantage de citoyens américains et d'Afghans éligibles voulant partir, continue", a ajouté le général américain Kenneth McKenzie lors d'une conférence de presse.

Le retrait militaire de Washington s'est donc achevé 24 heures avant la fin de la journée du 31 août, date butoir fixée par le président Biden, qui s’adressera mardi à la population. Dans un communiqué, le chef de l'État américain a remercié les militaires américains pour avoir effectué en 17 jours "la plus grande opération d'évacuation aérienne de l'histoire américaine", qui a permis à plus de 123.000 personnes (Américains, interprètes et autres alliés afghans des États-Unis, et ressortissants de pays alliés) de fuir le pays.

Ces opérations d'évacuation risquées ont été endeuillées par un attentat-suicide perpétré le 26 août et revendiqué par l'État islamique au Khorasan (EI-K), qui a fait plus d'une centaine de morts, dont les 13 militaires américains. L'armée américaine, qui a dit avoir déjoué dimanche un attentat à la voiture piégée et contré lundi des tirs de roquettes sur l'aéroport de Kaboul, est restée très discrète sur la fin du retrait, par souci de sécurité. Le dernier appareil américain a décollé en pleine nuit, loin des caméras.

L'urgence dans laquelle s'est opéré le retrait des Américains - ainsi que le rapatriement des diplomates et des ressortissants de nombreux pays-- s'explique par le fait que les talibans ont pris de court Washington et l'Occident dans une offensive éclair pour reprendre possession de l'Afghanistan. Le gouvernement central et l'armée régulière de ce pays, instable depuis des décennies, se sont effondrés en une dizaine de jours. Kaboul est tombée le 15 août. Washington a admis ne pas avoir anticipé cette débâcle.