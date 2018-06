Les avocats de Mélina Boughedir, jihadiste française jugée à Bagdad, dénoncent "l'ingérence" de Le Drian

Jeudi, le ministre avait estimé que la Française de 27 ans était une "terroriste de Daech qui a combattu contre l'Irak" et réitéré qu'elle devait être jugée dans ce pays. "Quand on va à Mossoul (nord de l'Irak) en 2016, c'est pour combattre et donc elle est jugée sur les lieux de ses exactions. C'est la logique normale", avait-il déclaré à la chaîne d'information LCI.





"Nous condamnons totalement la peine de mort" et "nous souhaitons qu'elle ne soit pas appliquée en Irak", avait relevé Jean-Yves Le Drian, rappelant l'avoir dit aux autorités irakiennes lors de sa visite à Bagdad en février.





Arrêtée durant l'été 2017 à Mossoul, ancienne "capitale" irakienne du groupe Etat islamique (EI) dans le nord du pays, Mélina Boughedir est jugée depuis le 2 mai pour "terrorisme" et risque la peine capitale. Une nouvelle audience est prévue ce dimanche.