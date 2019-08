Les catastrophes naturelles coûtent cher

Tornades, incendies, vagues de chaleur, tempêtes de grêles... ces catastrophes naturelles ont provoqué de nombreux dégâts dans le monde. La facture s'élève à 40 milliards de dollars avec 5 000 morts et disparitions sur les six premiers mois de l'année. Moins du montant total seulement a été assuré. Il est à noter que l'Hexagone est le dixième pays le plus touché. Avec l'accélération du réchauffement climatique, le pire reste à venir. Comment s'y préparer ? Comment les assureurs s'organisent-ils face à ces données climatiques ?



