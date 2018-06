Les cerfs-volants incendiaires inquiètent l'Etat israélien

Après les massacres à la frontière entre Gaza et Israël en mai dernier, de jeunes Palestiniens ont eu l'idée de lancer des cerfs-volants incendiaires vers le territoire israélien. Ces engins à base de papier film, de baguettes et d'essence sont en effet à l'origine d'une centaine de départs de feu en Israël. Un phénomène alarmant qui inquiète l'Etat et les agriculteurs, en raison des dégâts occasionnés. Par ailleurs, Tsahal tente d'empêcher ces objets volants de passer la frontière avec des drones, mais cette méthode n'a intercepté que les deux-tiers des engins. L'Etat, quant à lui, promet des mesures efficaces pour tous les neutraliser.



