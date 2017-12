Les chrétiens d'Orient fêtent Noël à Mossoul et Alep

C'est leur premier Noël après des années de guerre. Chassés par les djihadistes de Daech, les chrétiens d'Orient reviennent dans la ville libérée de Mossoul en Irak. Une messe à laquelle ont participé chrétiens et musulmans a été célébrée. Tandis qu'à Alep en Syrie, des églises sont reconstruites.



