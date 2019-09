Les cigarettes électroniques aromatisées bientôt interdites aux États-Unis

FINI - Le gouvernement de Donald Trump a annoncé mercredi que les cigarettes électroniques aromatisées seraient interdites à la vente dans les prochains mois, pour contrecarrer leur succès croissant dans les collèges et lycées américains.

Les autorités sanitaires ont annoncé en même temps l'interdiction à venir des liquides aromatisés, par exemple au menthol, à la mangue ou à la fraise, non parce que les arômes sont jugés nocifs en eux-mêmes, mais parce qu'ils attirent toute une génération de jeunes qui deviennent dépendants à la nicotine, effaçant des années de progrès contre la cigarette. Un lycéen sur quatre vapotait en 2019 aux Etats-Unis, selon une enquête publique annuelle, a annoncé le département de la Santé en révélant des résultats préliminaires (contre un sur cinq en 2017-2018). Tous les goûts autres que le goût tabac seront prochainement retirés du marché, a expliqué le secrétaire à la Santé, Alex Azar. Le texte paraîtra dans "plusieurs semaines" et entrera en vigueur 30 jours plus tard.

Comme les cigarettes furent un temps promues comme un produit sensuel ou viril, les e-cigarettes ont été présentées comme une alternative cool et saine à la cigarette. En dehors du problème de l'accoutumance à la nicotine, jugée dangereuse par les autorités sanitaires pour des cerveaux encore en développement, une crise plus spectaculaire est née cet été. 450 personnes sont tombées gravement malades après avoir vapoté, et six sont décédées de maladies pulmonaires aiguës.

On ignore quel ingrédient a causé exactement les maladies pulmonaires, mais dans de nombreux cas, les liquides contenaient du THC, la substance psychoactive du cannabis. Cependant, il est probable que ce soit l'un des nombreux additifs des liquides qui ait endommagé les poumons en étant vaporisé et inhalé. Les cigarettes électroniques sont interdites à la vente aux mineurs aux Etats-Unis, soit 18 ou 21 ans selon les Etats. San Francisco est la seule grande ville à les voir complètement interdites.