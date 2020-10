Les coulisses de la libération de Sophie Pétronin

"J'étais dans l'acceptation de ce qui m'arrivait et j'ai pas résisté. Et puis voilà, je m'en suis sortie". Après presque quatre années aux mains de ses ravisseurs, Sophie Pétronin est libre. La Française est arrivée vendredi 9 octobre à Paris, où elle a été accueillie par Emmanuel Macron, Jean-Yves Le Drian et sa famille. Retour sur une libération presque inespérée, tant la situation semblait bloquée.

Il y a un peu plus d'un an, Sébastien Chadaud, le fils de Sophie Pétronin avait en effet déploré que sa mère soit "sacrifiée" par le refus selon lui des autorités françaises de "discuter" avec ses ravisseurs. Si Emmanuel Macron répond quelques semaines que les autorités ne "l'oublient pas", il faut attendre le 31 mars pour qu'une preuve de vie "fiable" et récente soit apportée à la famille. Puis plus rien, ou presque. Jusqu'au week-end du 3 octobre.