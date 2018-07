Les dépouilles des soldats américains restituées par Pyongyang

Des médias avaient fait état ces derniers jours de 50 à 55 "lots" de restes humains pour ce début de rapatriement. "A leur réunion historique" le 12 juin à Singapour, le président américain et le dirigeant nord-coréen "ont fait un pas courageux pour parvenir à la dénucléarisation complète de la péninsule coréenne, pour transformer les relations entre les Etats-Unis et la Corée du Nord, et pour instaurer une paix durable", a souligné la Maison Blanche.