Les députés britanniques doivent-ils assister à une prière pour pouvoir s’asseoir dans la Chambre des Communes ?

Parmi eux, le Dr Luke Evans. Ce conservateur partage ses premiers pas, avec ses quelque 4000 abonnés sur Twitter. Une photo de sa rentrée des classes devant le Parlement, comme dans le tweet ci-dessous, ou aux côtés de ses nouveaux camarades , mais aussi des découvertes sur le fonctionnement de la Chambre. Ici, de l' importance de "prêter serment" , et là, plus étonnant, sur la manière d' obtenir un siège lors des débats .

Les députés, fraîchement élus le 12 décembre dernier, commencent à se familiariser avec tous ces rites et coutumes. Les élections qui ont offert une large victoire au camp conservateur et à Boris Johnson ont vu émerger 140 nouveaux élus, dont 109 pour le seul camp conservateur sur les 650 qui occupent la Chambre des Communes.

Le Parlement britannique, la House of Commons, est assez unique. Ici, pas d'hémicycle, mais des sièges qui se font face et où s'installent, à droite du speaker, les élus de la majorité. De l'autre côté, l'opposition. Un face-à-face qui donne lieu à des joutes verbales mémorables. Pour les votes cruciaux, pas d'urne, mais deux couloirs dans lesquels les parlementaires doivent s'engouffrer en fonction de leur choix. Un comptage est effectué à chaque entrée.

Contrairement à l'Assemblée Nationale française, les députés britanniques n'ont pas de siège attitré. Pire, la Chambre ne comprend que 427 places pour ... 650 députés. "Les gens se demandent comment on a un siège, maintenant je le sais. Une carte de prière doit être placée pour obtenir un siège pour la journée (vous devez le faire quotidiennement pour réserver un siège)", explique-t-il photo à l'appui (cf. tweet ci-dessous).

"Toutes les auditions parlementaires démarrent avec des prières", confirme l'ONG Humanists UK. "Il y a 650 députés à la Chambre des Communes et seulement 427 sièges. Les députés qui y assistent sont plus susceptibles d'obtenir des sièges et de fait, ont plus de chances d'être choisis pour prendre la parole lors des débats. C'est un privilège religieux au travail, extrêmement ancré", regrette l'organisation.