Les détails du raid contre Abou Bakr al-Baghdadi

L'opération menée contre Abou Bakr al-Baghdadi portait le nom de Kayla Mueller. Cette jeune humanitaire américaine a été capturée, réduite au rang d'esclave sexuelle de l'ancien chef de l'organisation État islamique et assassinée en 2015. Trois jours après ce raid, nous en savons plus sur ce qui s'est passé.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 29/10/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 29 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.