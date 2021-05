"Les deux peuples ont le droit de vivre !" : à Saint-Jean d'Acre, dans le Nord d'Israël, les habitants crient leur colère

ÉMEUTE - La tension ne retombe pas en Israël, au cœur des quartiers mixtes où vivent Arabes et Israéliens. Une équipe de TF1 s'est rendue dans la ville de Saint-Jean-d’Acre, au Nord d’Israël, où les deux communautés cohabitent depuis des décennies.

À Saint-Jean d’Acre, au lendemain d’une nouvelle nuit d’émeute, la colère des habitants s’exprime à chaque coin de rue ce samedi matin. La vieille ville arabe a été le théâtre ces derniers jours de violents affrontements. Des violences qui ont éclaté après le début lundi des hostilités entre Israël et le mouvement islamiste palestinien Hamas, au pouvoir dans la bande de Gaza. Cette semaine, dans cette ville mixte du Nord d'Israël - où cohabitent juifs et arabes - un professeur juif a été poignardé, un théâtre arabe a brûlé et un restaurant juif également. Un mélange toxique de délinquance, de religion et de nationalisme exacerbé qui empoisonne la vie des habitants.

Toute l'info sur Le WE

"Les deux peuples ont le droit de vivre... Assez. Ça suffit !", s’exclame, furieux, Cheik Samir, de la mosquée de Saint-Jean d’Acre. En hébreu comme en arabe, Acre porte le même nom : Akko. Un exemple de coexistence dans le pays qui est aujourd’hui menacé. "Dans notre quartier, il y a une famille musulmane ici, là une famille juive et puis plus loin des juifs ultraorthodoxes. Tout le monde habite les uns à côté des autres", explique Freddy Shechter, un habitant juif de Saint-Jean d’Acre. "La plupart des Palestiniens, des Arabes et des Juifs ont une vie commune et tranquille. On est au même endroit et on doit vivre ensemble", poursuit le quinquagénaire.

Si aucune des personnes rencontrées ce samedi à Saint-Jean d’Acre n’a lié ce déchaînement de violence à un problème entre arabes et juifs, tous désignent le même responsable sans exception. "Moi, je vois la main de l’autorité dans tout ça", estime Akko, un habitant arabe de Saint-Jean d’Acre. "Il y a quelques jours, nous devions avoir un nouveau gouvernement. Tout était prêt et d’un coup plus rien. Comment est-ce possible ? Seulement à cause de Netanyahu ?", s’interroge à ses côtés Palestine Tin Khatib, un autre habitant.

On ne peut pas diriger un pays qui a une communauté arabe de 20% de la population et qui les traite comme ça - Une habitante de Saint-Jean d'Acre

Un peu plus loin, devant un magasin, une femme profite de la présence d’une caméra pour adresser un message d’apaisement. "J’appelle tous les Israéliens, Arabes, juifs, chrétiens, s’il vous plaît, réveillez-vous ! On ne peut pas diriger un pays qui a une communauté arabe de 20% de la population et qui les traite comme ça. C’est inacceptable", lance-t-elle. D'autant que pour beaucoup ici, cette coexistence tranquille est un gage pour l'avenir économique de la ville. "Saint-Jean d'Acre est devenu un symbole touristique. On reçoit tout le monde ici et si on veut réussir à vivre ensemble, il faut que tous sachent qu’on est des citoyens et qu’il faut qu’on soit tous à égalité", souligne Akko.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.