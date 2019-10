Les douaniers de Calais se préparent au Brexit

JT 20H - À trois semaines du grand divorce entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, les autorités françaises veulent rassurer. Répétition grandeur nature avec les douaniers de Calais.

Calais et son port constituent le plus grand point de passage entre le Royaume-Uni et le continent européen. Plus de deux millions de camions chaque année et aucun contrôle douanier. Mais le compte à rebours avant le Brexit s'accélère. Côté français, les douaniers de Calais se préparent au rétablissement du poste-frontière avec le Royaume-Uni. À quoi faut-il s'attendre concrètement ?



