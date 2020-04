Les doutes de Macron sur la gestion de la crise en Chine : "N'ayons pas de naïveté, on ne sait pas tout"

"Il y a manifestement des choses qui se sont passées qu'on ne sait pas", a déclaré jeudi 16 avril Emmanuel Macron au Financial Times. Dans cet entretien au quotidien britannique, le président français a émis des doutes concernant la gestion de l'épidémie de coronavirus (Covid-19) par la Chine. Les réserves du chef de l'Etat sur la gestion de la crise par Pékin rejoignent celles exprimés par Londres et Washington.

La transparence, la circulation libre de l’information sont au contraire un atout considérable pour être plus efficace. - La présidence de la République, suite à la parution de l'interview dans le Financial Times.

Interrogé sur le fait de savoir si les régimes autoritaires étaient plus à même de gérer ces crises, le chef de l’Etat a soutenu que "dans les démocraties, qui garantissent la liberté d’information et d’expression, la gestion de la crise était transparente et faisait l’objet de débats, contrairement aux régimes où l’information et l’expression sont contrôlées", a précisé à l’AFP l’Elysée, suite à la parution de l’interview. "La transparence, la circulation libre de l’information sont au contraire un atout considérable pour être plus efficaces", a ajouté la présidence de la République, citant les propos du chef de l’Etat.

Plus tôt dans la journée, le Royaume-Uni avait déjà averti Pékin qu'il devrait répondre à des "questions difficiles sur l'apparition du virus, et pourquoi il n'a pas été stoppé plus tôt". L'administration de Donald Trump a de son côté accusé Pékin d'avoir "dissimulé" la gravité de l'épidémie à son début en Chine, et a gelé mardi 14 avril la contribution financière américaine au fonctionnement de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), lui reprochant de s'être alignée sur les positions chinoises.