Les échanges ont été rugueux au sommet du G7

En public, les chefs d'État et de gouvernement présents au sommet du G7 ont voulu donner l'image d'une franche explication entre amis. Le président américain, lui, provoque ses alliés à chaque étape et plaisante comme il l'a fait avec le Premier ministre canadien et Emmanuel Macron. Cependant, en réalité, les échanges entre Donald Trump et ses partenaires européens sont tendus. Ces derniers tentent de le convaincre que la hausse des tarifs douaniers serait préjudiciable à l'économie américaine.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 09/06/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 9 juin 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.