Les Emirats arabes unis lancent l'exploitation de la première centrale nucléaire du monde arabe

Les responsables émiratis insistent sur le caractère "pacifique" de leur programme nucléaire et assurent qu'il ne contient aucun volet militaire. "Les Emirats restent attachés aux normes les plus élevées de sécurité et de non-prolifération nucléaires ainsi qu'à une coopération solide et continue avec l'AIEA et les partenaires nationaux et internationaux", a souligné Hamad Alkaabi.

L'Etat des Emirats veut jouer la transparence. Le pays a accueilli plus de 40 missions internationales et inspections de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) et de l'Association mondiale des exploitants nucléaires (WANO) depuis 2010.

Sauf que les voisins des Emirats accueillent plus froidement cet investissement dans l'atome. Le Qatar dit voir dans Barakah une "menace pour la paix régionale". La nouvelle centrale nucléaire est située sur la côte nord-ouest des Emirats, proche de la frontière Qatari et séparée de l'Iran, en face, uniquement par les eaux du Golfe.