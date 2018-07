VIDÉO - Les enfants coincés dans la grotte de Thaïlande parviennent à envoyer des lettres à leurs parents

Comme un fil, qui les relie désormais à leurs familles. Les douze enfants bloqués dans la grotte inondée en Thaïlande depuis 14 jours avec leur entraîneur de foot ont réussi à faire parvenir à leurs familles des lettres. Les missives on été transmises samedi via les plongeurs.





L'entraîneur de football, âgé de 25 ans, a écrit une lettre d'excuses aux parents : "Merci pour tout le soutien moral. Je demande pardon à tous les parents", écrit Ekkapol Chantawong. Les lettres écrites par les enfants à leurs familles sont les premières preuves de vie publiques transmises depuis mardi.





"Ne vous inquiétez pas, Papa et Maman. cela fait deux semaines que je suis parti, mais je vais revenir vous aider à la boutique", écrit un petit garçon Ekkarat, dont les parents tiennent une petite épicerie. "Je vais bien, mais il fait un peu froid ici. ne vous inquiétez pas pour moi. N'oubliez pas de me préparer une fête d'anniversaire", écrit un autre enfant. "Si je sors, s'il vous plaît, emmenez-moi manger du moo krata", un plat thaïlandais à base de porc grillé et de légumes, dit un troisième, Piphat, signant de son surnom, Nick.