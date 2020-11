Les Etats-Unis affichent-ils le plus faible taux de létalité au monde, comme l'affirme Donald Trump ?

Refusant toujours d'admettre la victoire de Joe Biden, Donald Trump s'est exprimé pour la première fois vendredi depuis l'annonce des résultats de l'élection présidentielle. Une conférence de presse d'un peu plus d'une demi-heure durant laquelle il s'est focalisé sur la gestion de l'épidémie de Covid-19 et sur les récentes avancées annoncées par Pfizer dans la conception d'un vaccin.

Avec 10,5 millions de cas enregistrés et un peu plus de 242.000 décès, les Etats-Unis affichent aujourd'hui un taux de létalité de 2,3%. C'est moins que la Grande-Bretagne (3,9%) ou l'Italie (4,1%), mais plus que l'Allemagne (1,6%) ou la France (2,2%). En réalité, toujours selon l'université Johns Hopkins, pas moins de 107 pays affichent un taux de létalité plus faible que les Etats-Unis.

Si les propos de Donald Trump se révèlent complètement faux, il est nécessaire de souligner que dans le cadre d'une pandémie comme celle que nous vivons actuellement, le taux de létalité constitue un indicateur peu utile, voire trompeur. En effet, puisqu'il se base sur le nombre de morts rapportés au nombre de cas détectés, il s'avère très dépendant des politiques de dépistage mises en œuvre par les différents pays.

Si un pays décide de ne tester qu'une infime partie de sa population mais enregistre de multiples décès, le taux de létalité va bondir. À l'inverse, un pays qui multiplie les tests va mathématiquement voir baisser le taux de létalité sur son sol. Comme le démontrait Libération en juin, la France a longtemps affiché un taux de létalité très élevé, faute de capacités de dépistage. Une situation qui n'est aujourd'hui plus du tout d'actualité.

D'autres indicateurs, plus pertinents, s'avèrent plus judicieux pour comparer l'impact de l'épidémie en fonction des pays : le nombre de décès pour 100.000 habitants notamment. Avec 74 morts pour 100.000 habitants, les Etats-Unis affichent ainsi le 13e pire bilan au monde, voire le 11e si l'on fait abstraction de Saint-Marin et d'Andorre, dont la très faible population rend les données plus fragiles.

Peu pertinent, le taux de létalité avancé par Donald Trump doit donc être analysé avec une grande prudence. Il faut par ailleurs veiller à ne pas le confondre avec le taux de létalité réel, ou "infection fatality rate" dans sa version anglaise, sur lequel se penchent les chercheurs. Ce dernier désigne en effet la proportion de personnes atteintes par le virus et qui en décèdent. Cet indicateur, délicat à évaluer car il suppose de connaître avec précision la part de la population contaminée, fait l'objet de modélisations de la part des scientifiques. Comme l'indiquait LCI il y a quelques jours, on l'estime aujourd'hui à environ 1%, avec des disparités en fonctions des pays et surtout des classes d'âge.