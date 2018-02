Les Etats-Unis évitent finalement le "Shutdown"

Il n’en sera finalement rien. Le Sénat américain est parvenu à voter un accord dans la nuit. Le texte a été transmis à la Chambre des représentants qui n’a plus qu’à l’approuver pour permettre la levée du "shutdown" de l’administration fédérale et éviter ainsi un second arrêt en trois semaines. Le nouveau texte prévoit une forte hausse des crédits militaires et non militaires, des fonds d’aide pour les Etats victimes de catastrophes climatiques, qui s’ajoutent aux baisses d’impôt décidées en décembre 2017. Des mesures qui pourraient alourdir le déficit de plus de 245 milliards d’euros.