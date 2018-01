Les États-Unis gèlent une partie de leur aide à l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens

L'annonce américaine arrive aussi au moment où les Palestiniens se sentent lâchés par les Etats-Unis. Après avoir reconnu en décembre Jérusalem comme capitale d'Israël, Donald Trump avait menacé début janvier de couper l'aide financière américaine à ces derniers s'ils refusaient de discuter avec Washington d'une solution pacifique au conflit.





De leur côté, les Palestiniens affirment ne plus vouloir des Etats-Unis comme médiateur et menacent même de suspendre leur reconnaissance de l'Etat d'Israël, une mesure qui remettrait en cause l'un des principes fondateurs de l'effort de paix déjà très mal en point avec les Israéliens.