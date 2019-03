Les Etats-Unis jugent "discriminatoires" les taxes que veulent imposer la France et l'Europe aux Gafa

Aux yeux des Etats-Unis, les taxes que veulent imposer la France et d'autres pays européens aux Gafa (Google, Amazon, Facebook, Apple, ndlr) sont "discriminatoires". "Au sein de notre gouvernement, certains étudient si cet impact discriminatoire nous donnerait le droit (de contester) en vertu des accords commerciaux et traités OMC", a indiqué ce mardi Chip Harter, responsable du Trésor et délégué américain pour les discussions fiscales internationales. "Nous pensons que toute la base théorique des taxes sur les services numériques est mal conçue et que le résultat est extrêmement discriminatoire à l'égard des multinationales basées aux Etats-Unis", a-t-il ajouté, alors que se tient ce mercredi à Paris une réunion de deux jours à l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).