Les Etats-Unis lèvent l'interdiction d'entrée sur leur territoire visant les réfugiés de 11 pays

"Ces mesures de sécurité supplémentaires rendront (la tâche) plus difficile pour les mauvais acteurs d'exploiter notre programme pour les réfugiés et elles s'assureront que nous prenons une approche plus basée sur le risque dans la protection de notre patrie", a indiqué Kirstjen Nielsen, la patronne du DHS. "Il est d'une importance cruciale que nous sachions qui entre aux Etats-Unis", a-t-elle ajouté.





Les Etats-Unis avaient annoncé en octobre la suspension de l'interdiction d'entrée des réfugiés. L'administration de Donald Trump a également décidé de réduire le nombre d'admissions de réfugiés permises aux Etats-Unis pour 2018. 45.000 personnes seront admises, contre 53.000 en 2017.