Les Etats-Unis ont annoncé "par erreur" leur retrait d’Irak, avant de démentir

La lettre, signée du général William H. Seely, commandant des opérations militaires américaines en Irak, expliquait au commandement militaire irakien que Washington était en train de "repositionner" les forces de la coalition antijihadistes dans le but d'"un retrait de l'Irak de manière sécurisée et efficace". Selon ce document, le retrait visait à respecter la décision du Parlement irakien, qui avait exhorté la veille le gouvernement à expulser les troupes étrangères du pays, après l’assassinat à Bagdad du général iranien Qassem Soleimani.

Après un premier retrait du pays en 2011, sous Obama, puis un redéploiement en 2014 pour combattre le groupe Etat islamique, les Etats-Unis s’apprêteraient donc à quitter une fois de plus l’Irak ? Non, car la missive, bien qu’authentique, n’aurait en fait jamais dû être envoyée. "C'était un projet [de lettre] non signé", a expliqué, dans la cacophonie, le chef d'état-major américain, le général Mark Milley. "C'est une erreur commise en toute bonne foi", a-t-il indiqué, précisant que le courrier était destiné à quelques leaders militaires irakiens parce que les mouvements de troupes américaines en Irak se sont accrus ces derniers jours. Et de pointer du doigt un paragraphe "mal formulé", qui "implique un retrait" : "Ce n'est pas ce qui se passe", assure le général Milley.