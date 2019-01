Les États-Unis ont battu le record du plus long "shutdown" de l'histoire

Le bras de fer qui oppose Donald Trump aux élus démocrates paralyse les administrations fédérales. Dans un pays où les mobilisations sont rares, les fonctionnaires américains ont décidé de manifester leur colère. Ils sont 800 000 à être privés de salaire et doivent gagner de l'argent autrement. Dans la sécurité aérienne, le personnel a été réduit. Autre impact de la crise, plusieurs lieux symboliques sont fermés.



