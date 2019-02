Les États-Unis pourraient rapatrier les djihadistes français détenus en Syrie

Les ressortissants français arrêtés en Syrie pourraient revenir en France. Environ 150 personnes, dont 76 adultes et 74 enfants, seraient concernées. Ce sont les Américains qui pourraient rapatrier vers Paris tous ces djihadistes. Les détails en plateau avec Georges Brenier, spécialiste police de TF1.



