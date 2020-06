Les Etats-Unis retirent l'autorisation d'urgence de l'hydroxychloroquine pour le Covid-19

La chloroquine et l'hydroxychloroquine, deux traitements utilisés en urgence contre le Covid-19 et sujets à controverse, ont été interdits par les autorités sanitaires américaines ce lundi 15 juin. "Il n'est plus raisonnable de croire que l'administration par voie orale d'hydroxychloroquine et de chloroquine soit efficace dans le traitement du Covid-19", a déclaré dans un courrier la responsable scientifique de l'Agence américaine du médicament (FDA) Denise Hinton.

C'est un revers pour le président américain Donald Trump qui a un temps défendu le traitement de l'hydroxychloroquine et indiqué en prendre lui-même de manière préventive avant d'y mettre un terme à la fin mai.