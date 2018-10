VIDEO - Les Etats-Unis se préparent à l’arrivée de l’ouragan Michael qui déferle vers la Floride

PHÉNOMÈNE CLIMATIQUE - Les habitants de l'Etat de Floride et de l'Alabama, aux Etats-Unis, se préparent à l'arrivée de l'ouragan Michael sur le sol américain. Plusieurs foyers ont d'ores et déjà été évacués et des moyens supplémentaires ont été débloqués pour faire face aux rafales et pluies diluviennes.