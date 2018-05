Les États-Unis se retirent de l'accord sur le nucléaire iranien

La décision de Donald Trump concernant le retrait de son pays de l'accord sur le nucléaire iranien fait craindre une montée de tensions au Moyen-Orient. Le chef d’État américain l'a annoncé dans la soirée du 8 mai. La France, l'Allemagne et le Royaume-Uni ont exprimé leurs regrets dans un communiqué commun.



