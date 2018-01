Les Etats-Unis sous la menace d’une "bombe" météorologique et d’un froid record

"Certaines modélisations informatiques projettent une pression centrale minimum de moins de 950 hPa au pic de la dépression, ce qui serait quasi-inouï pour cette partie du monde à part avec les ouragans", écrit Andrew Freedman, expert en science pour le site Mashable. "À titre de comparaison, l'ouragan Sandy avait une pression centrale minimum d'environ 946 hPa quand il est arrivé dans le New Jersey en 2012", poursuit-il. "En général, plus basse est la pression, plus forte est la tempête. (…) Si les projections sont correctes, cela pourrait être l’une des plus fortes tempêtes hivernales jamais enregistrées, au moins dans cette partie de l’Atlantique Nord."





De quoi laisser les spécialistes ébahis. "Il y a plus d’une simulation qui prévoir une chute des pressions sous les 950 hPa", souligne sur Twitter Greg Postel, météorologue expert des ouragans. "Je n’arrive pas à me souvenir d’un cyclone extratropical de cette ampleur au large de la côte est ces derniers temps. Bien sûr, il peut ne pas se produire, mais tout de même." Attendu en fin de semaine, entre jeudi et vendredi, le gros des perturbations devrait essentiellement se concentrer en Nouvelle-Angleterre, entre New-York à la frontière canadienne, où les conditions climatiques sont susceptibles de ressembler à celles d’un blizzard. Mais d’autres Etats situés plus au sud – Floride, Géorgie, Caroline du Sud par exemple – pourraient les devancer en subissant des intempéries dès ce mercredi, avec d’inhabituelles chutes de neige et une importante baisse des températures.