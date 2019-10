Les États-Unis stockent-ils 50 bombes nucléaires dans une base turque à la frontière syrienne ?

À LA LOUPE – Les autorités américaines ont reconnu qu'elles stockaient à environ 100 kilomètres de la Syrie un arsenal nucléaire considérable. Problème : ces armes se trouvent dans une base turque, une situation difficile à gérer pour Washington.

Outre ces échanges musclés, d'autres éléments ont fuité. La présence d'armes nucléaires sur le sol turque a ainsi été évoquée, susceptible de compliquer le travail des diplomates et de bouleverser les rapports de force dans la région.

Le retrait des troupes américaines de Syrie a entraîné une escalade des tensions dans la région, marquée par l'offensive turque contre la milice kurde des Unités de protection du peuple (YPG). Face à cette situation, le président américain a multiplié les déclarations et les menaces sur tous les tons, même les plus familiers. Dans une lettre adressée à son homologue turc, Recep Tayyip Erdogan, Donald Trump lui a formulé quelques conseils. "Ne jouez pas au dur ! Ne faites pas l'idiot !", lui a-t-il ainsi lancé , expliquant qu'il ne souhaitait pas devenir "responsable de la destruction de l'économie turque", qu'il envisage en cas de nécessité.

Les tensions américano-turques ont conduit à une série de révélations. Le 14 octobre, le New York Times a révélé la présence de 50 bombes nucléaires américaines dans une base aérienne turque, une information confiée par deux officiels américains dont l'identité n'a pas fuité. Deux jours plus tard, un journaliste a interrogé le président Trump, lui demandant s'il était "confiant quant à la sécurité de ces armes". "Nous avons là une super base aérienne, une très puissante base aérienne." Éludant au passage l'hypothèse qu'un tel armement puisse être la source de dangers.

Dans les médias, cette déclaration a fait l'effet d'un choc. Spécialiste des questions internationales au sein du quotidien britannique The Guardian, Julian Borger a glissé sur Twitter que Donald Trump était "le premier responsable américain à confirmer la présence de 50 bombes nucléaires américaines en territoire turc". Jamais, jusqu'alors, "des officiels américains ou de l'OTAN n'avaient évoqué le déploiement d'armes nucléaire à l'étranger".

Quelles sont les armes en question ? Des bombes atomiques à hydrogène, de la famille B61, dont la puissance maximum peut atteindre 20 fois celle lâchée sur Hiroshima. D'un diamètre d'environ 30 centimètres et longues de plus de 3 mètres 50 , elles sont conçues pour être larguées par avion.

La présence de cet arsenal n'est pas la seule information à avoir été confirmée. Sa localisation est connue : Incirlik, dans le sud de la Turquie, à l'abri des regards dans les sous-sols d'une base aérienne de l'OTAN. Ces installations datent du milieu des années 1950 et furent à l'époque bâties avec le concours de l'armée américaine, suite à l'entrée dans l'OTAN de la Turquie (1952). Positionnée de manière stratégique durant la guerre froide, la base a depuis été utilisée à de multiples occasions lors d'opérations militaires impliquant les États-Unis. Guerre du Golfe, d'Irak, ou plus récemment en 2015 pour diligenter des actions contre l'organisation État islamique.

Lorsque l'on se penche sur une carte de la Turquie, on observe qu'Incirlik se trouve à quelques encablures seulement de la Syrie. 100 kilomètres environ à vol d'oiseau, ce qui rend un tel site encore plus sensible. La carte ci-dessous permet de mieux se représenter sa position.