Les Etats-Unis toujours en "shutdown" : Donald Trump menace de fermer la frontière avec le Mexique

Les négociations entre démocrates et républicains pour mettre fin au shutdown sont au point mort : Donald Trump compense avec une salve de douze tweets à propos de l'immigration et des relations diplomatiques avec l’Amérique du sud. Vendredi 27 décembre, le président américain a menacé de fermer la frontière entre les Etats-Unis et le Mexique si les démocrates n'acceptaient pas de financer la construction de son mur. Il a également critiqué l'Accord de libre-échange nord-américain (Aléna) qui le lie au Canada et au Mexique. Et a une nouvelle fois remis en cause les aides financières accordées au Honduras, au Guatemala et au Salvador.