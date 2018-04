Suite à l'explosion d'un réacteur en plein vol, les États-Unis ordonnent l'inspection de 220 moteurs d'avion

Les autorités américaines veulent éviter un autre drame. Après l'accident mortel survenu en début de semaine sur le vol New York- Dallas de la compagnie Southwest Airlines, le régulateur aérien américain (FAA) va publier "sous deux semaines" une directive afin d'accélérer les inspections de moteurs de type CFM 56-7B. Dans un communiqué publié mercredi soir, la FAA a indiqué que la directive "imposerait" une inspection par ultra-sons des lames de ventilateur (des moteurs CFM56-7B) après un certain nombre de décollages et atterrissages. Toute lame qui raterait le test devra être remplacée."





Lors de l'incident survenu mardi 17 avril, des morceaux de métal se sont détachés du moteur, brisant un hublot, dépressurisant la cabine et happant partiellement une passagère. Ramenée à l'intérieur par d'autres passagers qui ont tenté un message cardiaque, Jennifer Riordan, une mère de famille de 43 ans, est morte après l'atterrissage d'urgence à l'aéroport de Philadelphie.