Les ex-otages français admettent qu'ils auraient "certainement" dû "éviter" de voyager dans une zone à risque

Ils auraient "certainement" dû "éviter" la zone. Peu après leur arrivée à l'aéroport de Villacoublay samedi soir, les deux ex-otages français ont estimé que leur voyage dans le nord du Bénin était risqué. Une déclaration qui va dans le sens de celle du ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, qui recommande aux voyageurs de suivre les consignes du Quai d'Orsay.





"Nos premières pensées vont aux deux militaires qui ont donné leur vie pour nous sortir de cet enfer", a déclaré Laurent Lassimouilla, qui s'exprimait en son nom et celui de Patrick Picque, présent à ses côtés. Et d'ajouter : "Leur sacrifice donne un sens à nos vies. Certainement, aurions-nous dû prendre davantage en considération les recommandations de l'Etat et la complexité de l'Afrique. Et éviter de nous rendre dans cette magnifique partie du monde qui malheureusement bascule dans l'instabilité. Nous avons aussi une pensée pour notre guide béninois" (ndlr : décédé au moment du rapt).