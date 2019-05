Les ferias de Séville : une fête haute en couleur

Les Sévillans font un retour dans le temps, célébrant une époque d'il y a un siècle et demi. Le temps d'une semaine, la ville de Séville fête les ferias. Une tradition qui n'a pas évolué depuis 1850, au moment de sa création. Les costumes traditionnels dont les robes de flamenco, obligatoires pour les femmes, mais aussi la musique et la danse accompagnent les fêtards espagnols.



