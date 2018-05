Les Gazaouis font leur deuil après la journée meurtrière du lundi 14 mai

La journée du lundi 14 mai était la plus meurtrière dans la bande de Gaza depuis quatre ans. Les affrontements entre les forces israéliennes et les manifestants palestiniens ont fait 55 morts et près de 2 500 blessés. Au lendemain de ces heurts, les familles et les voisins des victimes font leur deuil. Les rues sont vides dans certaines villes. Toutefois, des jeunes gazaouis s'apprêtent à reprendre leurs manifestations.



