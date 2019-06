Les glaciers de l'Himalaya fondent deux fois plus vite qu'il y a quarante ans

3,2 millions de piscines olympiques, ou 8 milliards de tonnes d’eau. C’est ce que les glaciers de l’Himalaya ont perdu entre 2000 et 2016, délestés de 45 centimètres de glace par an. Une fonte deux fois plus importante que sur la période 1975-2000, établit un rapport cette semaine, publié dans la revue Science Advances.





Ces résultats sont corrélés "à la hausse des températures due au changement climatique et la fonte des glaces [dans la région]", a affirmé Joshua Maurer, auteur principal de cette étude et chercheur à l’Observatoire de la terre à l’Université de Columbia (Etats-Unis). Des changements qui ont un impact direct et dangereux sur les populations voisines de la chaîne montagneuse.